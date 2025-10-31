Объем выдачи автокредитов за девять месяцев просел в Петербурге почти на 50%

С начала года по сентябрь в Санкт-Петербурге оформили кредиты на покупку транспортных средств на 57,2 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отставание составило 46,8%, следует из сведений Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В целом по стране объем выдачи автокредитов сократился на 42,5%. В Ленинградской области за девять месяцев выдали 37,1 млрд рублей на покупку автомобилей. Это на 45,3% меньше, чем в 2024 году. Наибольшую разницу показали Москва и Московская область, -48,1% и -48,2% соответственно.

«Падение выдачи автокредитов в январе-сентябре 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стало следствием роста рыночных ставок и утилизационного сбора во второй половине 2024 года. Этому также способствовало введение в середине прошлого года макропруденциальных лимитов в части автокредитов, запрашиваемых гражданам с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН)»,— объяснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

В сентябре средний размер выданного в Петербурге автокредита составил 1,66 млрд рублей. За месяц показатель вырос на 1,2%.

Татьяна Титаева