Продажи новостроек в Краснодаре сократились на треть

Объем сделок на рынке первичного жилья Краснодара в январе—августе 2025 года снизился на 28,3%, составив 94,7 млрд руб., следует из данных bnMAP.pro. В целом по Краснодарскому краю (без учета столицы региона) продажи сократились на 35,5%, до 59,4 млрд руб. Эти показатели были приведены директором аналитической платформы Сергеем Лобжанидзе на круглом столе РБК Юг и Северный Кавказ и Ассоциации застройщиков Краснодарского края и Адыгеи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По словам эксперта, рынок переживает системное сокращение после пересмотра условий льготной ипотеки в середине 2024 года. «Мы наблюдаем спад порядка 30% по количественным и стоимостным показателям. Эта тенденция, вероятно, усилится к концу года»,— отметил он.

Средняя стоимость квадратного метра в Краснодаре по итогам восьми месяцев составила 149,5 тыс. руб., незначительно прибавив 0,3% к прошлогоднему уровню. Средняя цена квартиры — около 7 млн руб. (+1,3%). В крае стоимость квадратного метра, напротив, снизилась на 12%, до 314,2 тыс. руб., средняя цена квартиры — до 12,7 млн руб. (–10,3%). Лобжанидзе уточнил, что цена в Краснодаре удерживается на плато последние полтора года, а постепенное снижение среднего чека отражает вымывание небольших лотов.

Сильная зависимость массового сегмента новостроек от льготной ипотеки, по словам аналитика, остается ключевым фактором рынка. В Краснодаре число ипотечных сделок на первичном рынке сократилось на 34,2%, до 11,3 тыс., доля ипотечных продаж уменьшилась до 83,2% против 89,4% годом ранее. Средний срок кредита увеличился до 29 лет.

В регионе количество ипотечных сделок сократилось на 38,3%, до 2,7 тыс., доля таких сделок снизилась до 57,3% с 65,4% годом ранее. Средний срок кредитования вырос до 27,3 года.

Вячеслав Рыжков