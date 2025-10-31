Дело экс-замгубернатора ХМАО Алексея Шипилова направлено в суд

Уголовное дело обвиняемого в получении взятки бывшего первого заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Алексея Шипилова передано в суд, сообщили в управлении окружного СКР.

Фото: Пресс-служба правительства ХМАО-Югры

Его будут судить по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По версии следствия, с 2023 по 2024 год обвиняемый получил взятку в размере не менее 7,5 млн руб. за общее покровительство организации от представителя коммерческой компании. Превысив полномочия, он дал указания главе одного из муниципалитетов об организации перехода нескольких многоквартирных домов под обслуживание этой компании.

На имущество Шипилова общей стоимостью более 9 млн руб. наложен арест.

Напомним, о задержании экс-замгубернатора Югры стало известно в феврале. Под стражей он пробудет до 14 ноября.

Ирина Пичурина