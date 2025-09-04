Экс-замгубернатора Югры Алексей Шипилов останется в СИЗО до 14 ноября

Ханты-Мансийский автономный суд продлил меру пресечения бывшему первому заместителю губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО — Югры) Алексею Шипилову, сообщили в пресс-службе судов региона. Он пробудет в СИЗО до 14 ноября.

Фото: Пресс-служба правительства ХМАО-Югры

Следователь ходатайствовал о продлении меры пресечения. «Заслушав стороны, исследовав представленные материалы, суд оставил меру пресечения в виде заключения под стражу без изменения на срок до 14 ноября 2025 года»,— указано в сообщении пресс-службы. Решение может быть обжаловано.

Напомним, Алексея Шипилова обвиняют в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, с 2023 по 2024 год экс-замгубернатора получил взятку в размере не менее 7,5 млн руб. за содействие управляющей компании. О его задержании стало известно в феврале, тогда же он был заключен под стражу.

Анна Капустина