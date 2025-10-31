Минобороны: над Ярославской областью сбито шесть беспилотников

Над Ярославской областью сбито шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Минобороны России.

Всего в течение прошедшей ночи (с 23:00 30 октября до 08:00 31 октября) в России дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 130 БПЛА, в том числе один — над соседней с Ярославской Московской областью.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что об атаке беспилотников ранее рассказал губернатор Михаил Евраев. Из-за падения обломков были приостановлены занятия в двух детских садах Ярославля. Пострадавших нет.

Антон Голицын