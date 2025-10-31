В Ярославле отменили занятия в двух детских садах из-за падения обломков БПЛА

В Ярославле в связи с падением обломков беспилотника отменили занятия в двух детских садах во Фрунзенском районе. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

«В связи с падением обломков украинских БПЛА в результате сегодняшней атаки на Ярославль и для проведения следственных действий приняли решение об отмене работы детских садов №28 и №125 во Фрунзенском районе»,— написал губернатор.

Дошкольников примут другие детские сады города. «Ъ-Ярославль» сообщал, что 31 октября Ярославль был атакован украинскими беспилотными летательными аппаратами, был закрыт для полетов аэропорт Туношна. Также об атаке на окрестности областного центра сообщил и губернатор Владимирской области.

Антон Голицын