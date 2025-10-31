«Мельница», мизантроп или музей

В предстоящие длинные выходные жители и гости региона могут посетить концерты Гарика Сукачева и фолк-группы «Мельница», сходить на спектакли «Сирена и Виктория» и «Мизантроп», отправиться на прогулочные экскурсии или на «Ночь искусств». Подробнее — в афише «Ъ-Кавказ».



Фото: Александр Комаров, Коммерсантъ

Фото: Александр Комаров, Коммерсантъ

Где послушать музыку

Какие спектакли посетить

Что смотреть в кино

Чем еще можно заняться

Где послушать музыку

31 октября в 19:00 в ставропольском Дворце культуры и спорта состоится юбилейный концерт Гарика Сукачева. Он — лауреат театральной премии «Чайка», обладатель премии «Муз-ТВ», рок-музыкант, режиссер, актер, телеведущий. В этом году артист решил отметить свое 65-летие большим гастрольным туром по стране.

Стоимость билетов — от 10 000 руб. (18+)

1 ноября в 20:00 на концертной площадке пространства «Парк Культуры» в Ставрополе начнется «Вечеринка 90-х» с фотозонами и танцплощадкой. Звезды местных клубов и дискотек — коллективы ОПГ «Турбо», Crow_atka, MC Bigman исполнят композиции, популярные в 90-х годах прошлого века и в нулевых.

Стоимость билетов — от 300 руб. (18+)

2 ноября в 19:00 на сцене ставропольского Дворца детского творчества — фолк -группа «Мельница» с программой «Крапива». В ней прозвучат не только новые песни, но и композиции из альбома «Алхимия», которому этой осенью исполняется 10 лет.

Стоимость билетов — от 2500 руб. (6+)

3 ноября в 19:00 в концертном зале ставропольского Дворца детского творчества выступит «Капелла Дмитрия Железнова». Этот коллектив — победитель второго сезона телешоу «Ну-ка, все вместе! Хором!». В Ставрополе «капелла» представит программу из произведений российских и зарубежных авторов.

Стоимость билетов — от 1800 руб. (6+)

Какие спектакли посетить

31 октября в 19:00 в КЗ им. Федора Шаляпина в Ессентуках — оперетта «Летучая мышь». Музыкальное произведение знаменитый австрийский композитор Иоганн Штраус создал в 1873 году. Оно по-прежнему вызывает интерес у любителей театра.

Стоимость билетов — от 1500 руб. (12+)

1 ноября в 18:00 во Владикавказе, в основном зале театра им. В. В. Тхапсаева — комедия по одноименной пьесе Жана-Батиста Мольера «Мизантроп». Созданная в 1666 году, она и сейчас затрагивает такие актуальные темы как честность и лицемерие, власть эмоций над разумом и др.

Стоимость билетов — от 600 руб. (16+)

1 ноября в 19:00 во Дворце детского творчества Ставрополя — спектакль «Сирена и Виктория» творческого объединения «ТелеТеатр». Это история о дружбе двух женщин, решивших покончить со своим одиночеством. Главные роли исполняют Спартак Сумченко, Олеся Железняк и Татьяна Кравченко. Режиссер — Нина Чусова.

Стоимость билетов — от 3000 руб. (16+)

2 ноября в 18:00 в театре им. В.В. Тхапсаева Владикавказа — комедия Геора Хугаева «Моя теща». Полтора часа юмора в национальном стиле, быт, танцы, фольклор. Впервые на сцене осетинского театра спектакль появился во времена СССР, в постановке Орзеты Бекузаровой. В 90-е комедия вернулась к зрителям, но в качестве режиссера выступил уже Марат Мерденов. В обновленном составе главные роли исполнили Къола Саламов (Джена), Алла Дзгоева (Фена), Альберт Фидаров (Эльбрус) и Залина Малкарова (Зарема).

Стоимость билетов — от 600 руб. (16+)

4 ноября в 19:00 в Театре Оперетты Ставрополя — литературно-музыкальная программа «Квартирник». Основная задача мини-спектакля — пробудить у аудитории интерес к поэзии Серебряного века.

Стоимость билетов — от 500 руб. (12+)

Что смотреть в кино

В кинотеатрах «Киномакс», «Синема», «Салют» стартовали показы приключенческой комедии «Мажор в Дубае». Полнометражный фильм о приключениях «мажора» Игоря Соколовского. Теперь герой Павла Прилучного отправляется в Дубай для того, чтобы спасти друга.

Стоимость билетов — от 420 руб. (16+)

Еще одна премьера — семейная комедия «Папины дочки. Мама вернулась». Даша возвращается к семье. Васнецовы получают шанс начать все сначала. Полнометражная лента с героями российского телесериала «Папины дочки».

Стоимость билетов — от 450 руб. (6+)

Для любителей остросюжетных историй — триллер «Оболочка». Саманта Лейк готова на все ради карьеры. Девушка познакомилась с Зои Шэннон, CEO культового бренда «Оболочка». Героине все нравится. Однако, когда клиенты компании, включая восходящую звезду Хлою Бенсон, начали пропадать, Саманта поняла: за идеальной картинкой скрывается что-то страшное.

Стоимость билетов — от 480 руб. (18+)

Чем еще можно заняться

1 и 2 ноября в 11:00 состоится экскурсия на воздухе «Центр Ставрополя сквозь века». Маршрут проложен так, что участники наглядно смогут проследить как менялся административный центр краевой столицы с начала основания до наших дней. Место сбора участников — Крепостная гора.

Стоимость билетов — от 930 руб. (12+)

С 1 по 4 ноября с 10:00 до 18:00 сотрудники Ставропольского государственного музея-заповедника будут проводить экскурсионные туры «Ставрополь — город исторический». Маршрут пройдет по историческому центру города. Экскурсовод покажет оригинальные купеческие особняки и доходные дома XIX — начала XX веков, здание первого на Северном Кавказе театра, архитектурный ансамбль Присутственных мест, Дом губернатора.

Стоимость билетов — 200 руб. (16+)

3 ноября с 18:00 в музее-усадьбе художника-академиста В. И. Смирнова в Ставрополе пройдет всероссийская культурная акция «Ночь искусств». Акция традиционно проходит под девизом «Искусство объединяет». В 2025 году она посвящена культурному многообразию России и Году защитника Отечества.

Стоимость билетов — от 200 руб. (6+)

