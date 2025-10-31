На Дону за сутки произошло четыре аварии и четыре пожара

Пожарно-спасательные подразделения в Ростовской области за прошедшие сутки, 30 октября, потушили четыре техногенных пожара. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Кроме того, на Дону ликвидировали последствия четырех дорожно-транспортных происшествий. Всего за сутки МЧС задействовали 52 специалиста и 13 единиц техники.

Сегодня, 31 октября, синоптики прогнозируют в Ростовской области переменную облачность с небольшим и умеренным дождем. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Как ранее писал «Ъ-Ростов», плотный туман ограничил видимость на дорогах региона этим утром.

Константин Соловьев