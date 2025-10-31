Плотный туман в Ростовской области ограничил видимость на дорогах

В Ростовской области плотный туман ограничил видимость на дорогах в утреннее время. Об этом предупреждает Госавтоинспекция региона.

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Правоохранители призвали автомобилистов не переоценивать свои возможности. В условиях тумана рекомендуется снизить скорость и держать безопасную дистанцию, включить ближний свет фар или противотуманки. Водителям также советуют избегать резких маневров и обгонов, быть внимательными к пешеходам и другим участникам движения.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», на трассе «Южный подъезд к Ростову-на-Дону» накануне ночью в результате ДТП один грузовик загорелся, второй – опрокинулся.

Константин Соловьев