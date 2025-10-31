Ввозимые из Казахстана товары без документов будут сортировать в России

Изданный 24 октября указ президента разрешил до 10 декабря ввоз товаров из Казахстана и Киргизии без документов, подтверждающих их статус в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Мера направлена на решение проблем с товаропотоком из этих стран, который условно делится на три категории, пояснил “Ъ” источник.

Первая категория — продукция, прошедшая процедуру выпуска на рынок ЕАЭС, но не получившая обязательной маркировки из-за нехватки мощностей в странах союза. Вторая — товары с предполагаемым занижением стоимости. Третья — контрабанда.

Указ позволяет отсортировать эти товары в России и применить меры для устранения нарушений. Продукция без маркировки будет отправляться на склады временного хранения и выпускаться в обращение после нанесения маркировки. Товары с заниженной стоимостью и контрабанда пройдут таможенный постконтроль, с доначислением платежей в российский бюджет.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дорога ясности».