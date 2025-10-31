Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Ночью на «Южном подъезде к Ростову-на-Дону» загорелся грузовик

На трассе «Южный подъезд к Ростову-на-Дону» накануне ночью, 30 октября, произошло дорожно-транспортное происшествие с последующим возгоранием. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

Предварительно, водитель КамАЗ с прицепом, двигаясь в направлении Батайска, столкнулся с КамАЗ-53212, стоящим на обочине из-за технической неисправности. В результате первый грузовик загорелся, а второй – опрокинулся. Пострадавших в результате аварии нет. Движение на трассе восстановлено.

Константин Соловьев

