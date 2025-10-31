Власти РФ борются с пробками на границе для ужесточения контроля за импортом

Президент России Владимир Путин разрешил до 10 декабря ввозить в РФ из Казахстана и Киргизии груз без маркировки Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Такие временные меры по борьбе с пробками на границе с Казахстаном — часть плана правительства России по ужесточению контроля за уплатой пошлин и налогов за ввоз продукции в страну, выяснил «Ъ». Главная цель инициативы — уравнять условия конкуренции для импорта и продукции внутреннего рынка.

«Указ действительно направлен на выравнивание налоговой нагрузки внутри ЕАЭС. Часто бывает, что товары из Казахстана или Киргизии идут в Россию с формальной маркировкой, оформленной у себя, и НДС фактически оседает там»,— сказал «Ъ» управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев. Он отметил, что срок до 10 декабря нужен, чтобы налоговые органы и бизнес успели наладить электронный документооборот, расширить мощности для маркировки, ввести контроль происхождения товаров.

Между Казахстаном и Россией с сентября стоят пробки из фур. Для борьбы с «серым импортом» российская сторона начала тщательнее осматривать большегрузы и пристальнее изучать декларации. Положения указа президента от 24 ноября предполагают, что на территории РФ организуют дополнительные мощности для досмотра фур с импортом. Согласно документу, уплату «ввозного» НДС перенесут из других стран ЕАЭС в Россию.

