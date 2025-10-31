Парламент Латвии проголосовал за выход из Стамбульской конвенции

Депутаты латвийского парламента на заседании 30 октября большинством голосов, 56 против 32, проголосовали за выход страны из Стамбульской конвенции. Как сообщает Politico, таким образом Латвия может стать первой страной ЕС и второй в истории после Турции, денонсировавшей международный договор «о борьбе с домашним насилием и насилием в отношении женщин».

Законопроект о выходе из договора был предложен правой оппозиционной партией «Латвия прежде всего», и был принят при поддержке одной из трех партий правящей коалиции. Инициаторы денонсации полагают, что Стамбульская конвенция является «продуктом радикального феминизма», а ратификация договора Латвией — «политическим маркетингом, не имеющим ничего общего с борьбой с насилием».

Решение парламента вызвало внутриполитический скандал, подверглось резкой критике со стороны правозащитных организаций. За день до голосования у здания парламента прошел митинг протеста, собравший около 5 тыс. человек. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, который должен подписать решение парламента, заявил, что намерен «пересмотреть его в течение 10 дней».

Стамбульская конвенция подписана и ратифицирована большинством европейских стран. Вступила в силу с 1 августа 2014 года. В марте 2021 года из договора вышла Турция, мотивируя свое решение тем, что «Конвенция <...> была присвоена группой людей, пытающихся нормализовать гомосексуализм, что несовместимо с социальными и семейными ценностями Турции» («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России).

Влад Никифоров