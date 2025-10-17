Приграничье укрепят цифровой обороной

На границе с Украиной начинают внедрять новый формат противодействия беспилотникам — гражданскую систему противовоздушной обороны. Предполагается, что в единый центр управления будут стекаться не только данные Минобороны, но и сведения о пролете БПЛА из самых разных источников — от мобильных приложений до уличных камер, анализом которых займется искусственный интеллект. Первым регионом, где она заработает в пилотном режиме, станет Курская область.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Создание цифрового механизма межведомственного взаимодействия, призванного повысить эффективность борьбы с украинскими дронами, обсуждалось на выездном заседании инициативного технического совета управления президента по государственной политике в сфере оборонно-промышленного комплекса, которое провели его начальник Виктор Евтухов и губернатор Курской области Александр Хинштейн. В состав делегации, возглавляемой господином Евтуховым, вошли представители Минобороны, Росгвардии и Росавиации, а также компаний—разработчиков элементов новой системы.

Как сообщили в администрации региона, Курская область стала пилотным регионом из-за высокой интенсивности атак со стороны вооруженных сил Украины. Система создается для ликвидации «брешей» в прикрытии территорий, где отсутствуют средства обнаружения и через которые дроны могут проникать к критически важным объектам. По сведениям “Ъ”, помимо данных систем Минобороны, Росгвардии, ФСБ и других силовых структур в единый пункт управления будет поступать информация из системы 112, с мобильных платформ (например, приложения для оповещения о пролете БПЛА от МЧС, «Народного фронта» и т. д.), государственных объектов (от РЛС до датчиков аудиовизуального контроля), а также коммерческих объектов (например, уличных камер и т. д.). Анализом этого массива данных будет заниматься искусственный интеллект, что позволит своевременно выявлять летящий дрон и передавать информацию о нем силам ПВО и мобильным группам.

Как объяснил “Ъ” осведомленный источник, вопрос создания централизованной системы назрел, поскольку зачастую охрана критически важных объектов, обладая собственными средствами защиты от БПЛА, не координирует свои действия с Минобороны.

Кроме того, наблюдается явная недостаточность взаимодействия между оперативными штабами, отвечающими за противодействие беспилотниками в отдельных субъектах: зона их ответственности ограничивается лишь территорией конкретного региона. В дальнейшем разрабатываемая система должна стать основой для межрегиональной гражданской противовоздушной обороны (ГПВО), которая будет расширена и на другие приграничные субъекты. Создание пилотного проекта для Курской области планируется завершить до конца года.

