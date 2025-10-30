Вписался в круговорот

Итальянский футбольный клуб «Ювентус», неубедительно стартовавший в новом сезоне, решился на смену главного тренера. Через несколько дней после отставки Игора Тудора этот пост занял Лучано Спаллетти, известный российскому зрителю прежде всего по работе в петербургском «Зените». Для 66-летнего специалиста, который летом был уволен из сборной Италии, «Ювентус» станет очередным, после «Наполи», миланского «Интера» и «Ромы», итальянским топ-клубом.

Фото: Daniele Mascolo / Reuters Тренер Лучано Спаллетти

О том, что Лучано Спаллетти возглавил «Ювентус» вечером в четверг, 30 октября, объявила пресс-служба туринского клуба. С тренером подписан контракт до конца нынешнего сезона. По информации La Gazzetta dello Sport, в договоре предусмотрено автоматическое продление на два года в случае, если по итогам текущего первенства итальянцу удастся вывести команду в Лигу чемпионов, главный европейский клубный турнир.

О назначении Спаллетти было объявлено через несколько дней после увольнения его предшественника, Игора Тудора. 47-летнему хорвату, который с 1999 по 2007 год представлял «Ювентус» как игрок, команду доверили в марте. Финиш прошлого сезона он провел неплохо, а затем неплохо стартовал и в сезоне нынешнем. «Ювентус» одержал две сухие победы над середняками, затем в драматичной встрече переиграл «Интер» со счетом 4:3, а в стартовом туре общего этапа Лиги чемпионов провел зрелищный матч с дортмундской «Боруссией» (4:4), уйдя от поражения благодаря двум голам в компенсированное время.

Однако удачного продолжения не последовало. Сперва был отрезок из трех результативных ничьих (с «Вероной», «Аталантой» и «Вильярреалом»). Дальше — нули с «Миланом». Затем три сухих поражения — от «Комо», «Реала» и «Лацио».

Серия из восьми матчей без побед и больше 400 минут без голов вынудила «Ювентус» расстаться с Тудором (со дня увольнения хорвата команда успела ожить и победила — 3:1 — «Удинезе» под руководством временщика Массимо Брамбиллы).

У Лучано Спаллетти в последнее время тоже не все было гладко. Прошлой работы он лишился меньше полугода назад: 8 июня тренер на пресс-конференции чуть ли не со слезами на глазах рассказывал о том, что его уволили из сборной Италии, забуксовавшей в отборе к чемпионату мира 2026 года. Однако и после этого он остался весьма востребованным в клубном итальянском футболе специалистом.

Это неудивительно. Все-таки Спаллетти — признанный тренер, добивавшийся успеха во всех клубах, кроме, может быть, «Интера», которым он руководил с лета 2017 по лето 2019 года. В остальном же послужной список 66-летнего итальянца можно назвать относительно богатым. Он продуктивно работал с середняком «Удинезе» в начале нулевых. С «Ромой», в которой проработал шесть полных сезонов (с перерывом), он четырежды становился серебряным призером чемпионата Италии и однажды — бронзовым. Между двумя заходами в «Рому» был период в «Зените», благодаря которому Спаллетти хорошо знают в России. Период не самый успешный в истории петербуржцев, но все-таки сравнительно урожайный: в него уместились два чемпионства, один Кубок России и два выхода в play-off Лиги чемпионов. А наиболее актуальный клубный опыт Спаллетти — опыт блестящий. В 2023 году он принес «Наполи» первое за 33 года чемпионство, после чего получил звание почетного гражданина Неаполя и был включен в Зал славы итальянского футбола.

При этом назначение Лучано Спаллетти, видимо, было для «Ювентуса» шагом, сопряженным с довольно низкими рисками.

Согласно данным близкого к туринской команде журналиста Ромео Агрести, Спаллетти был согласен на «любой контракт» и сам заявил, что «должен заработать продление результатами на поле».

Для клуба, работавшего в минус восемь сезонов подряд (его общий убыток за означенный период составил €999 млн), это обстоятельство наверняка оказалось важным фактором.

На момент подписания контракта «Ювентус» занимает лишь седьмое место в чемпионате Италии. Между тем у Спаллетти достаточно времени на исправление ситуации. Позади приблизительно четверть дистанции, лишь девять туров. А турнирная таблица первенства страны отличается плотностью: от ее верхушки «Ювентус» отделяют шесть очков, а от попадания в четверку — три очка. Нет ничего страшного и в том, что команда, набрав всего два балла, идет за пределами топ-24 общего этапа Лиги чемпионов. Матчи с наиболее опасными соперниками у нее уже позади.

Роман Левищев