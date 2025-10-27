Игор Тудор уволен с поста главного тренера «Ювентуса»

Пресс-служба туринского футбольного клуба «Ювентус» сообщила, что Игор Тудор больше не является главным тренером команды. 47-летний хорватский специалист, работавший на посту с марта, освобожден от обязанностей вместе со своим штабом.

Фото: Alberto Lingria / Reuters

Отмечается, что временно исполняющим обязанности главного тренера стал Массимо Брамбилла. Ранее 52-летний итальянец возглавлял резервную команду «Ювентуса», выступающую в Serie C — третьем по силе дивизионе страны.

В чемпионате Италии «Ювентус» после восьми туров занимает восьмое место с 12 очками. Последняя победа туринцев датируется 13 сентября. Команда не выигрывала в последних восьми матчах, а последние три встречи проиграла. Без забитых мячей «Ювентус» завершил четыре последних матча.

Арнольд Кабанов