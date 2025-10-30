Каллас: Китаю не выгодно окончание конфликта на Украине

Глава европейской дипломатии Кая Каллас рассказала о своей беседе с министром иностранных дел КНР Ван И. По ее словам, китайский дипломат стремился донести до нее, что КНР не выгодно завершение российско-украинского конфликта, поскольку тогда США перенаправят все внимание на Пекин. Об этом госпожа Каллас рассказала в интервью The Economist.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кая Каллас

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Кая Каллас

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

«Позже я поговорила с аналитиками из Японии. Они считают, что конфликт на Украине не пользуется популярностью в Китае, и Пекину приходится как-то оправдывать, почему он фактически поддерживает этот конфликт, стараясь смягчить риторику и сказать: “Видите, это в наших интересах”»,— заявила госпожа Каллас.

Сегодня президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что китайский лидер якобы пообещал помочь ему с урегулированием российско-украинского конфликта. По итогам той встречи США также приняли решение о снижении пошлин на импорт из Китая с 57 до 47%.

Подробнее о переговорах — в материале «Ъ» «США и Китай нашли решения».