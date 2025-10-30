Самозанятым таксистам могут разрешить использовать 25% нелокализованных машин

В Госдуму внесен законопроект, который предусматривает возможность для самозанятых и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере такси, продолжать использовать нелокализованные автомобили до 2033 года. При этом доля таких машин не должна превышать 25% от общего числа зарегистрированных в регионе транспортных средств.

Согласно документу, квота будет рассчитываться от числа водителей, работающих в регионе в предшествующий год. Оценку будет проводить Минтранс. В случае исчерпания лимита водители-частники смогут попасть в реестр такси только в следующем году. Законопроект внесен депутатами Анатолием Выборным, Антоном Гетта, Ахмедом Догаевым и сенатором Константином Басюком 30 октября.

Авторы инициативы поясняют, что самозанятые водители составляют основную долю на рынке такси, и многие из них не имеют возможности приобретать отдельные автомобили для работы. По мнению экспертов, предложенный механизм может смягчить последствия вступления в силу требований о локализации, однако некоторые представители отрасли выражают опасения, что квота в 25% будет недостаточной для сохранения стабильности рынка.

