ВСУ дронами атаковали фермы «Мираторга» в Брянской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) дронами-камикадзе атаковали фермы компании «Мираторг» в Брянской области, которые находится в селе Хромное. Пострадал один человек, сотрудник компании, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Из сообщения пресс-службы холдинга следует, что под удар попали два объекта: свиноводческий комплекс и ферма крупного рогатого скота, где и пострадал человек. У пострадавшего диагностировали баротравму, его жизни ничего не угрожает, добавили в компании. Работа предприятий продолжается в штатном режиме, отметили в «Мираторге».

Объекты «Мираторга» периодически попадают под удары ВСУ. Вчера из-за атак по Брянской области было повреждено производственное помещение компании. До этого об атаках по «Мираторгу» сообщалось летом: тогда из-за этого на свинокомплексе начался пожар, никто из сотрудников не пострадал.