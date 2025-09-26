Нижегородский маршрут по культуре

Вслед за выставками художников из Перми и Екатеринбурга в музее на Фаберже на набережной реки Фонтанки открылась экспозиция работ художников из Нижнего Новгорода. Кураторы поставили перед собой довольно масштабную задачу — показать 800-летнюю историю города, в котором иконы и древнерусские сказки соседствуют с совриском и стрит-артом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка «Открытый мир. Современное искусство Нижегородской области»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Выставка «Открытый мир. Современное искусство Нижегородской области»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В экспозиции «Открытый мир. Современное искусство Нижегородской области» представлены более 120 предметов искусства. В отличие от предыдущих выставок серии, здесь изменены временные рамки экспонируемых произведений. Поэтому выставка построена по топографическому принципу: первый этаж отдан искусству, которое уже стало достоянием музейных фондов, второй — актуальным авторам. К примеру, зритель может увидеть фотографии арт-группы «Провмыза», которые победили на ярмарке современного искусства Cosmoscow в этом году.

В Нижнем Новгороде работают Центр современного искусства «Арсенал» (филиал ГМИИ имени Пушкина), Нижегородский государственный художественный музей, частные галереи, арт-центры и студии. Из 30 арт-резиденций России десять расположены именно в Нижегородской области.

Экспозиция начинается с нижегородских пейзажей художников XX века Алексея Боголюбова и Константина Юона, далее старинная утварь, расписанная под хохлому, а также иконописный диптих «Град Китеж» Галия Надеждина. При этом с религией соседствует парад имен советского и постсоветского периода: от соцреализма, озабоченного историей ополчения Минина и Пожарского, до современных работ, из-за чего попытка показать всё неизбежно превращает искусство в иллюстрацию к отчету о проделанной культурной работе региона.

Гораздо убедительнее кураторы говорят на втором этаже, где отступают и дают слово самим художникам, благодаря чему выставка «Открытый мир» обретает конкретные черты. Дизайнер Алена Ахмадуллина расписывает в стиле хохломы мышь, похожую на Микки Мауса, а график Андрей Горбунов выставляет серию Vertex, похожую на «Относительность» Маурица Эшера из фильма «Лабиринт» (реж. Джим Хенсон). Отдельно выделяется сказочная серия Юрия Отинова (выставляется под псевдонимом Mal Corpse.— прим. «Ъ-СПб»), в которой собраны несколько масок Кикиморы, мистический скат из папье-маше и волшебное зеркало секретов.

Проект Музея Фаберже, таким образом, работает как увеличительное стекло, обнажая не только богатство нижегородской сцены, но и системную проблему любых смотрин региональных авторов — невозможность объять необъятное без потери фокуса. В то же время столкновение прошлого и настоящего искусства в рамках одного города делает посещение выставки событием, а не просто галочкой в культурной программе.

Стефания Барченкова