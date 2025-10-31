Надзор за военными стройками и взятками

Как стало известно “Ъ”, показания на бывшего начальника госстройнадзора Минобороны Юрия Кожевникова, обвиняемого в пяти эпизодах взяточничества, дали фигуранты других уголовных дел о мошенничествах при возведении военных объектов в Калининградской области. Один из них уже даже успел выслушать обвинительный приговор. Сам страдающий онкологическим заболеванием экс-чиновник категорически отрицает свою причастность к коррупции. По его версии, заинтересованные свидетели пытаются заслужить снисхождение в рамках досудебных соглашений.

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы Экс-начальник управления Госстройнадзора при Минобороны Юрий Кожевников в зале суда

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

По данным главного военного следственного управления Следственного комитета РФ (ГВСУ СКР), четыре взятки в крупном размере и одну в особо крупном (ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ) Юрий Кожевников получил в 2018–2021 годах в бытность начальником отдела государственного архитектурно-строительного надзора военного ведомства. Тогда Минобороны были заключены многомиллионные контракты на строительство сооружений в Калининграде и Калининградской области, а обязанности по контролю за ходом строительства и вводом в эксплуатацию объектов были возложены именно на Юрия Кожевникова.

Как пояснили “Ъ” представители ГВСУ СКР, «Кожевников получил взятки в особо крупном размере от представителей подрядных организаций за выдачу заключений о соответствии строительным нормам и проектной документации построенных объектов капитального строительства».

Уголовное дело в его отношении было возбуждено 25 марта этого года. 3 апреля Юрий Кожевников, занимавший на тот момент пост начальника управления государственного строительного надзора Главного управления контрольной и надзорной деятельности Минобороны РФ, был задержан и с санкции Савеловского райсуда Москвы отправлен в СИЗО. Его защита неоднократно пыталась добиться смягчения меры пресечения, но суды ей всякий раз отказывали. 30 октября в ГВСУ СКР сообщили о завершении следственных действий в отношении фигуранта.

Как уточнил “Ъ” адвокат Сергей Никитенков, материалы дела содержат около десяти томов. «Все строится исключительно на показаниях заинтересованных лиц, которые сами являются фигурантами уголовных дел о мошенничестве и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве»,— заявил “Ъ” господин Никитенков. Он утверждает, что свидетели давали крайне запутанные показания о том, когда, где и за что именно (действия, бездействие, общее покровительство или же выдача согласований и разрешений) Юрий Кожевников получил взятки. Адвокат особо подчеркнул, что уже уволенный из Минобороны чиновник, числившийся там не военным, а госслужащим, давал подробные разъяснения «вплоть до мельчайших деталей» относительно всех упомянутых в деле событий.

«Он предлагал пройти проверку на полиграфе как лично, так и проверить показания взяткодателей, но следователь не посчитал это необходимым»,— пояснил Сергей Никитенков, отметив, что следствие также не допросило свидетелей, которые, как считает обвиняемый, могут подтвердить его невиновность. О конкретных суммах и названиях компаний из материалов дела он говорить не стал, сославшись на тайну следствия.

По данным “Ъ”, речь идет о подношениях в конвертах от нескольких сотен тысяч до миллиона с небольшим рублей, а среди объектов, за согласование строительства которых полагались взятки, имеется Калининградский филиал Нахимовского военно-морского училища.

Комплекс на 560 воспитанников создавался во исполнение решения президента России от 2015 года и приказа министра обороны от 2020 года. Тем самым завершалось формирование системы довузовских учебных заведений военно-морской направленности, расположенных в местах базирования всех флотов России.

Между тем, по версии ГВСУ СКР, при строительстве филиала путем подделки финансово-отчетных документов о стоимости и объемах работ было похищено около 290 млн руб. Фигурантами расследования об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), служебном подлоге при выполнении гособоронзаказа (ч. 2 ст. 292 УК РФ) стали начальник отдела капитального строительства Балтийского флота Алексей Ширинкин, его подчиненная Галина Чистякова, менеджеры калининградского подразделения петербургской компании-застройщика «Геоизол» Олег Арискин и Станислав Асанович, а также заместитель генерального директора компании Александр Стрельников. Первый из них полностью признал свою вину и недавно, как сообщал “Ъ”, получил в рамках скоротечного процесса в Калининграде четыре года колонии. Суд над его предполагаемыми сообщниками, настаивающими на невиновности, еще идет.

По неподтвержденной информации, именно показания Алексея Ширинкина, а также слова питерских строителей, пошедших на сделку в рамках расследований мошеннических хищений на других калининградских объектах Минобороны, и легли в основу дела Юрия Кожевникова, отрицающего свою вину.

Юрий Кожевников страдает онкологическим заболеванием. Впрочем, комиссия тюремных врачей пришла к выводу, что болезнь не препятствует его пребыванию под стражей.

Сергей Сергеев