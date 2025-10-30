Продажи основных продуктов питания упали на 5%

За сентябрь-октябрь 2025 года продажи основных продуктов питания в натуральном выражении снизились в среднем на 5% по сравнению с тем же периодом 2024 года, следует из данных «Такском», с которыми ознакомился «Ъ».

Падение затронуло большинство товарных категорий, включая молоко (-8%), рис (-10%), гречку (-9%) и свинину (-9%). При этом в денежном выражении общее падение составило лишь 1%, что указывает на рост цен.

Несмотря на снижение физических объемов продаж, по ряду продуктов наблюдался рост выручки. Например, продажи творога и рыбы в деньгах выросли на 15% и 16% соответственно, а молока, хлеба и курицы — на 4-9%.

