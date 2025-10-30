Единая технологическая Россия
Партия власти примеряет роль главного отечественного инноватора
«Единая Россия» (ЕР) провела 30 октября форум «Россия инновационная», на котором представители власти и бизнеса обсудили пути развития технологической отрасли — от вопросов поддержки стартапов и вывода перспективных разработок на рынок до проблем формирования долгосрочных правил игры. Итогом дискуссии стало решение о создании нового раздела «Народной программы» единороссов, который будет посвящен инновациям с прицелом на международный опыт.
Руководитель партийных программ «Единой России» Илья Медведев готов взять на вооружение инновационный опыт Китая, за исключением «расстрелов за коррупцию»
Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»
В мероприятии, которое прошло на площадке Центрального исполнительного комитета ЕР, приняли участие секретарь генерального совета партии Владимир Якушев, ректор Научного исследовательского университета «Высшая школа экономики» Никита Анисимов, руководитель партийных проектов и по совместительству сын председателя ЕР Дмитрия Медведева Илья, а также предприниматели, изобретатели и представители научного сообщества, связанные с технологической сферой.
По словам господина Якушева, в последнее время технологическое развитие стало одним из приоритетных направлений партийной работы. Он напомнил, что президент РФ определил технологическое лидерство как одну из национальных целей нового политического цикла, и отметил, что ЕР располагает значительным ресурсом, который «пока используется не в полной мере». Вместе с Центром беспилотных систем и технологий партия уже ведет проекты, связанные с разработкой инноваций и технологий двойного назначения, применяемых в зоне специальной военной операции. Единороссы взяли на себя задачу упрощения процедур вывода изобретений на рынок, законодательной поддержки технологических команд и подготовки «дорожной карты» по развитию технологической отрасли на ближайшую, среднюю и долгосрочную перспективу, подчеркнул господин Якушев. Эти же положения войдут в «Народную программу» — главный предвыборный документ ЕР — в виде отдельного технологического блока, добавил секретарь генсовета.
Никита Анисимов связал технологическую повестку с задачей консолидации общества. Он напомнил, что Россия уже располагает рядом прорывных технологий, таких как ракета «Буревестник» и беспилотный подводный аппарат «Посейдон», которые еще недавно считались «инновациями», а сегодня уже являются полноценной технологией.
Илья Медведев, в свою очередь, подчеркнул, что партия должна стать площадкой для согласования интересов бизнеса, науки и власти и обеспечивать долгосрочные «понятные правила игры». А в качестве примера обратился к опыту Китая, где ключевую роль играет Компартия, создающая прикладные институты с четкой задачей коммерциализации разработок, отметил сын председателя ЕР. В России же, по его мнению, сохраняется значительный разрыв между наукой и реальным сектором экономики, который жизненно необходимо скорее преодолеть. Однако бездумно копировать систему КНР, несмотря на ее успехи, нельзя из-за различий культурных и управленческих традиций, оговорился господин Медведев. В то же время он назвал логичным и закономерным, если ЕР как партия власти будет вовлечена в формирование инновационной экосистемы.
Китайская модель не устраивает россиян еще и тем, что там «контроль порой принимает предельно жесткие формы — вплоть до расстрелов за коррупцию», продолжил Илья Медведев, хотя в ряде случаев такая строгость «могла бы быть полезной».
Наконец, партия должна перестать ассоциироваться исключительно с запретами и стать созидательной силой, которая помогает бизнесу и науке, резюмировал единоросс: «Пока это видно мало». От решения этой задачи, по его словам, будет зависеть то, как Россия будет выглядеть через 5, 10 и 15 лет.
Модератор дискуссии руководитель Центрального исполкома ЕР Александр Сидякин пообещал, что отныне обсуждение технологической повестки станет постоянной частью партийной работы. Единороссы намерены собирать инициативы, превращать их в проектную деятельность и готовить серию больших форумов в течение следующего года, добавил он.
После выступлений спикеров состоялась закрытая часть форума, в ходе которой участники были распределены по трем тематическим секциям. Как сообщил осведомленный источник “Ъ”, на секции по национальной безопасности и технологиям среди прочего обсуждался вопрос участия ЕР в законотворческих инициативах по экспортному законодательству в области товаров двойного назначения. Некоторые предложения в итоге войдут в документ, который партия разрабатывает в рамках «Народной программы» на 2026 год с ориентиром на Saudi Vision 2030 — стратегию Саудовской Аравии по развитию несырьевых отраслей экономики и стимулированию технологического роста.