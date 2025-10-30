В круге света
В Геленджике выделили почти 20 млн рублей на световой декор
Власти Геленджика планируют закупить элементы декоративного освещения за 19,9 млн руб., согласно данным Единого портала госзакупок. На курорте появятся два десятка световых фигур, а минимальная цена на один такой объект стартует от 649 тыс. руб.
Фото: otdyh-gelendzhik.ru
Администрация Геленджика планирует закупить 17 элементов декоративного освещения за 19,9 млн руб. Власти города-курорта хотят приобрести белок, дельфинов, шишки и водоросли с подсветкой, о чем свидетельствует свежий тендер на Едином портале госзакупок.
В рамках контракта в Геленджике появятся два десятка световых фигур, минимальная цена на один такой объект начинается от 649 тыс. руб. Будущий подрядчик будет обязан предоставить курорту три световые фигуры в форме белок, четыре единицы конструкций в виде водорослей, по одной конструкции в виде шишки и дельфинов.
Также на улицах Геленджика установят световые объекты в виде чернильницы, книги, вьюги и ларца. Последняя конструкция будет выполнена в форме беседки с белкой внутри.
Согласно информации об объекте закупки, изделия должны быть разборными и объемными, равноценными с обеих сторон. Все световые конструкции необходимо будет доставить в срок до 30 декабря 2025 года.