В круге света

Власти Геленджика планируют закупить элементы декоративного освещения за 19,9 млн руб., согласно данным Единого портала госзакупок. На курорте появятся два десятка световых фигур, а минимальная цена на один такой объект стартует от 649 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: otdyh-gelendzhik.ru Фото: otdyh-gelendzhik.ru

Администрация Геленджика планирует закупить 17 элементов декоративного освещения за 19,9 млн руб. Власти города-курорта хотят приобрести белок, дельфинов, шишки и водоросли с подсветкой, о чем свидетельствует свежий тендер на Едином портале госзакупок.

В рамках контракта в Геленджике появятся два десятка световых фигур, минимальная цена на один такой объект начинается от 649 тыс. руб. Будущий подрядчик будет обязан предоставить курорту три световые фигуры в форме белок, четыре единицы конструкций в виде водорослей, по одной конструкции в виде шишки и дельфинов.

Также на улицах Геленджика установят световые объекты в виде чернильницы, книги, вьюги и ларца. Последняя конструкция будет выполнена в форме беседки с белкой внутри.

Согласно информации об объекте закупки, изделия должны быть разборными и объемными, равноценными с обеих сторон. Все световые конструкции необходимо будет доставить в срок до 30 декабря 2025 года.

София Моисеенко