Просрочка стоит дорого

Арбитражный суд Ставропольского края обязал АО «Москапстрой» выплатить 87 млн руб. неустойки за нарушение сроков проектных работ по реконструкции в Кисловодске санатория им. Орджоникидзе. Общая стоимость контракта на проектно-изыскательские работы составляет 339,1 млн руб. По условиям соглашения, компания должна была завершить все работы в шесть этапов — до 10 августа 2021 года. Однако подрядчик нарушил установленные временные рамки. Просрочка началась 30 сентября 2023 года и длится по сей день. Суд отверг аргументы генерального проектировщика о том, что в срыве сроков виноват заказчик, признав их необоснованными.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Федеральный медицинский центр Росимущества обратился в Арбитражный суд Ставропольского края с требованием взыскать с АО «Москапстрой» 87 млн руб. — неустойку за нарушение договора на проектно-изыскательские работы. Решение опубликовано в картотеке суда.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Москапстрой» зарегистрировано в 1992 году в Москве. Основная специализация — деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Руководитель — Олег Черняев. Уставный капитал — 430 млн руб. Выручка предприятия за 2024 год составила 3,6 млрд руб., прибыль — 61 млн руб.

Спор касается контракта от 10 февраля 2020 года на выполнение проектно-изыскательских работ по комплексной реконструкции с элементами реставрации санатория им. Орджоникидзе, расположенного в Кисловодске. Общая стоимость договора составляет 339,1 млн руб. Санаторий находится на пр. Ленина, 25. Договор был заключен по итогам конкурса с ограниченным участием, результаты которого подвели 24 января 2020 года.

Согласно условиям соглашения, «Москапстрой» должен был выполнить инженерные изыскания и подготовить проектную документацию в течение 18 месяцев с момента подписания договора — не позднее 10 августа 2021 года.



Проект предусматривает шесть этапов. Первый включает сбор исходных данных, составление задания на проектирование, проведение инженерных изысканий и получение техусловий. На его выполнение отводилось четыре месяца, стоимость — 33,9 млн руб. Второй и третий этапы предполагают разработку проектной документации на реконструкцию вспомогательных зданий и основных корпусов санатория. Каждый этап рассчитан на четыре месяца работы. Сумма — 33,9 млн руб. Четвертый этап длительностью три месяца включает создание сметной документации и согласование проекта реставрации в профильных ведомствах. Пятый предусматривает получение заключения государственной экспертизы за два месяца. Шестой, длительностью один месяц, включает подготовку рабочей документации. Сумма — 67,8 млн руб.

В материалах дела указано, что АО «Москапстрой» нарушил сроки выполнения первого этапа работ — завершил его 7 сентября 2020 года вместо установленного срока. За эту просрочку суды уже взыскали с компании неустойку — 427,5 тыс. руб.

Второй и третий этапы подрядчик выполнил в срок — 12 октября 2020 года и 12 января 2021-го. По условиям договора, четвертый этап должен был занять три месяца после завершения третьего, пятый — два месяца после четвертого, шестой — месяц после пятого. Конечный срок всех работ был установлен не позднее 10 августа 2021 года.

За просрочку выполнения четвертого, пятого и шестого этапов медицинский центр подал новый иск. В декабре 2024 года суд частично удовлетворил требования, взыскав с «Москапстроя» 102,7 млн руб. Суд признал необоснованными доводы генерального проектировщика о вине заказчика в просрочке выполнения указанных этапов. По материалам дела установлено, что истец выполнял требования договора по согласованию и оказанию содействия подрядчику.

Подрядчик утверждал, что задержка произошла по вине истца, поскольку техническое задание требовало разработать проекты переходов между корпусами санатория. Это, якобы, невозможно выполнить без нарушения законодательства об объектах культурного наследия.

Заказчик же обнаружил, что большая часть проектно-сметной документации не соответствует нормативным требованиям. Речь, в частности, о постановлении правительства РФ о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию.

Суд установил, что в течение всего периода работ подрядчик неоднократно менял проектные решения. Из-за существенной просрочки истекали сроки действия техусловий и разрешительной документации. Это заставляло корректировать задание на проектирование. Подрядчик не выполнил обязательства в установленные договором сроки. Просрочка началась 30 сентября 2023 года и продолжается сейчас.

По решению суда, взысканию подлежит неустойка за период с 30 сентября 2023 года по 30 июня 2025 года: по четвертому этапу — 12,3 млн руб., по пятому — 49,2 млн руб., по шестому — 24,6 млн руб. Расчет произведен по ключевой ставке Центробанка 17%.

В ноябре 2023 года Главгосэкспертиза направила замечания по представленной документации на 375 листах, что подтверждает ненадлежащее качество выполненных работ. Генпроектировщик просил снизить размер неустойки, однако суд отказал в этом требовании.

В результате нарушения подрядчиком обязательств бюджетные средства, выделенные на проектные и изыскательские работы, остались неосвоенными. Первый этап инвестпроекта реконструкции санатория до сих пор не реализован.

Тат Гаспарян