Wildberries задумался о покупке страховой компании

Группа Wildberries планирует развивать страховое направление путем покупки страховой компании, сообщают источники «Ъ». Рассматриваются различные организации, в том числе ранее принадлежавших иностранным собственникам.

Маркетплейс рассматривает приобретение небольшой страховой компании с лицензией на ОСАГО и другими видами страхования сегмента «не жизни». Стоимость приобретения оценивается в 0,5-1 млрд руб.

Покупка страховой компании позволит маркетплейсу ускорить запуск страховых услуг. Учитывая клиентскую базу, ресурсы и компетенции, ожидается быстрый рост этого бизнеса. В 2024 году выручка ООО РВБ, созданного в результате слияния Wildberries и Russ, составила 441,1 млрд руб., чистая прибыль — 47,64 млрд руб.

Подробнее — в материале «Ъ».