Спрос на премиальные ювелирные украшения в Сочи за два года вырос в 16 раз

Продажи ювелирных изделий стоимостью свыше 100 тыс. руб. в Сочи за первые девять месяцев 2025 года увеличились в 16 раз по сравнению с 2023 годом. Такие данные представили «Ъ-Сочи» в аналитическом центре компании Sokolov, который изучил динамику продаж украшений в собственных розничных магазинах бренда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По информации компании, рост спроса на изделия высокой ценовой категории отмечен также по сравнению с 2024 годом — в восемь раз. Средний чек на украшения Sokolov Premium в Сочи в 2025 году составил 130,2 тыс. руб. Наибольшей популярностью у покупателей пользовались изделия с бриллиантами и изумрудами, преимущественно из белого золота. Самая востребованная категория — серьги.

Сочи не вошел в число городов с самым высоким средним чеком. Лидером стала Пермь, где зафиксирован показатель 165,9 тыс. руб., на втором месте — Челябинск (159,6 тыс. руб.), на третьем — Омск (157,8 тыс. руб.). В пятерку регионов-лидеров также вошли Воронеж (149,5 тыс. руб.) и Владивосток (138,8 тыс. руб.).

По данным аналитического центра, интерес к премиальным украшениям в России продолжает расти, особенно в городах с развитой туристической инфраструктурой и высоким уровнем деловой активности, к числу которых относится и Сочи.

Мария Удовик