В Ростове за несколько эпизодов мошенничества утвердили приговор экс-военнослужащему

Военный суд в Ростове-на-Дону утвердил приговор бывшему командиру роты Минобороны, а в прошлом сотруднику МВД и мошеннику-рецидивисту Олегу Горобцову. Об этом сообщили «Ъ».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фигурант получил пять с половиной лет строгого режима за обман сослуживцев по СВО из штурмовых подразделений. Он брал с них от 500 тыс. до 1,2 млн руб. Деньги были вознаграждением за прохождение медкомиссии с последующим увольнением из армии. Этот приговор оказался уже пятым за мошенничества для фигуранта.

В свое время Горобцов служил в ОВД подмосковной Лобни. Там же, в 2015 году, местный суд признал его виновным в пяти эпизодах мошенничества в значительном и крупном размере (ч. 2 и 3 ст. 159 УК РФ).

Оказалось, что в 2011–2014 годах он брал вознаграждение за помощь в возврате долга, получение водительских прав, прохождение медкомиссии для устройства на работу в МВД, а также гражданство и паспорт РФ. Ничего из вышеперечисленного он не делал.

В 2020 году за аналогичное преступление его осудил уже Майский райсуд Кабардино-Балкарии. Горбунцов пообщал водителю такси за деньги пристроить его дочь и зятя на службу в транспортную полицию. На этот раз ему назначили два года строгого режима. В 2024 году в той же республике рецидивист сел на один год за невыполненное обещание переоформить третью группу инвалидности на вторую. Мягкое наказание неисправимому мошеннику объяснялось полным признанием вины, судом в особом режиме и хроническим заболеванием.

Мария Хоперская