Мошенничать ротой буду я

Как стало известно “Ъ”, в Ростове-на-Дону военный суд утвердил приговор бывшему командиру роты, а в прошлом сотруднику МВД и мошеннику-рецидивисту Олегу Горобцову. Он получил пять с половиной лет строгого режима за обман сослуживцев по СВО из штурмовых подразделений, с которых брал от 500 тыс. до 1,2 млн руб. за прохождение медкомиссии с последующим увольнением из армии и получение госнаград. Этот приговор оказался уже пятым за мошенничества для фигуранта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

Апелляционные жалобы Олега Горобцова и его адвоката на днях рассмотрела и отклонила «тройка» судей Южного окружного военного суда. Таким образом было подтверждено решение Грозненского гарнизонного военного суда от 3 июля этого года, по которому бывший и. о. командира роты одной из частей Минобороны получил пять лет и шесть месяцев ИК строгого режима за три эпизода мошенничества. Два преступления были квалифицированы как совершенные в крупном и одно — в особо крупном размере (ч. 3 и 4 УК РФ). За первые два суд назначил ему по два года лишения свободы, а за последнее — четыре года. «Путем частичного сложения» эти сроки суд преобразовал в пять лет колонии, к которым в окончательном варианте были приплюсованы шесть месяцев из неотбытой части наказания по прошлому приговору, отбывая который Горобцов и попросил отправить его на СВО.

По данным “Ъ”, из колонии Олег Горобцов был освобожден 15 мая прошлого года после подписания контракта с Минобороны. Он был отправлен в одно из штурмовых подразделений, в составе которого и попал на передовую. За участие в боевых действиях фигурант был отмечен рядом ведомственных наград Минобороны и назначен командиром роты. Будучи на офицерской должности, Горобцов, установило следствие, действуя из корыстных побуждений, обманул своего сослуживца, пообещав ему «решить вопрос» об ускоренном прохождении военно-врачебной комиссии (ВВК) для увольнения со службы по состоянию здоровью.

Свои услуги комроты оценил в 500 тыс. руб., которые ему пришли на карточку. Другой военнослужащий перевел ему 550 тыс. опять же за направление на ВВК с «бонусом» в виде госнаграды. С третьего также за возможность уйти на «гражданку» по состоянию здоровья он требовал уже 1,2 млн руб.

Впрочем, никого из его подчиненных из армии не уволили. В отношении военных, которые давали деньги, уголовное преследование было прекращено «в связи с деятельным раскаянием». Горобцова же, который в итоге вернул им деньги, отдали под суд.

Фигурант признавал свою вину, но настаивал, что полученные с сослуживцев средства тратил не на себя, а нужды подразделения. Обвиняемый просил допросить нескольких свидетелей, которые якобы были очевидцами этих событий, но этого не произошло, а суд эти оправдания «оценил критически». Его защита также настаивала, что Горобцов был ошибочно обвинен в совершении преступления «с использованием своего служебного положения», поскольку временно командовал ротой по устному распоряжению и. о. комбата. Кроме того, Горобцов и его защита вспоминали и о других смягчающих обстоятельствах, включая 19-летнюю выслугу подсудимого в органах МВД, а также «желание продолжить военную службу».

Адвокат Сергей Горячев сообщил “Ъ”, что следствие и суд не проверили, как надлежит по закону, версию Горобцова об использовании полученных им денег для покупки БПЛА. По его словам, отказано было и в просьбе считать наказание фигуранта условным.

На решения военных судов, очевидно, повлияло признание рецидива в преступлениях Олега Горобцова. По данным “Ъ”, в свое время Горобцов служил в ОВД подмосковной Лобни, где местный суд в июле 2015 года признал его виновным в пяти эпизодах мошенничества в значительном и крупном размере (ч. 2 и 3 ст. 159 УК РФ).

Оказалось, что в 2011–2014 годах фигурант обещал потерпевшим помочь за вознаграждение вернуть долг, получить водительские права, пройти медкомиссию для устройства на работу в МВД, а также гражданство и паспорт РФ, но ничего не сделал.

За это он получил три года условно. Уже через год тот же суд дал ему полтора года колонии-поселения за невыполненные обещания за 20–30 тыс. руб. организовать гражданство РФ. В 2020 году снова за мошенничество его осудил уже Майский райсуд Кабардино-Балкарии — будучи пассажиром в такси, Горобцов пообещал за деньги водителю пристроить его дочь и зятя на службу в транспортную полицию, где у него якобы был знакомый. На этот раз осужденного назвали рецидивистом и назначили ему два года строгого режима. В 2024 году в той же республике рецидивист сел на один год за невыполненное обещание переоформить третью группу инвалидности на вторую. Мягкое наказание неисправимому мошеннику объяснялось полным признанием вины, судом в особом режиме и хроническим заболеванием.

Сергей Сергеев