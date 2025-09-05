Не состоялись третьи торги по продаже учебного корпуса в тамбовском Мичуринске

Никто не заявился на третий аукцион по продаже имущественного комплекса на улице Мичурина в городе Мичуринск Тамбовской области. В связи с этим торги признали несостоявшимися, следует из итогового протокола. Начальная цена лота составляла 41,5 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Непроданное здание имущественного комплекса в тамбовском Мичуринске

Фото: «Дом. РФ» Непроданное здание имущественного комплекса в тамбовском Мичуринске

Фото: «Дом. РФ»

В состав комплекса входят четырехэтажное здание учебного корпуса площадью 8,8 тыс. кв. м и земельный участок на 11,7 тыс. кв. м. Он расположен на юго-западе Мичуринска в окружении ИЖС. В непосредственной близости от него находится Липецкое шоссе, в 800 м — автовокзал.

Два предыдущих аукциона по реализации лота также не состоялись из-за отсутствия заявок.

На этой неделе были объявлены четвертые торги по продаже пяти зданий в Старом Осколе Белгородской области. Их начальная цена снизилась на 20%.

Алина Морозова