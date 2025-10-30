В Новороссийске запустят новый троллейбусный маршрут

До конца года в Новороссийске появится новый троллейбусный маршрут. Об этом уведомил замглавы Александр Гавриков в ходе «горячей линии», прошедшей 30 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Троллейбусный маршрут под номером 16 свяжет железнодорожный вокзал Новороссийска с улицей Южной. В перспективе администрация планирует запустить еще три муниципальных маршрута: №16А от ул. Кутузовской до ул. Хопшоносова; №43 – от ул. Кутузовская до ул. 8-я Гвардейская; №107 от ст. Раевской до п. Верхнебаканский.

По словам Александра Гаврикова, до 2030 года МУП «МПТН» должен будет закупить не менее 50 новых троллейбусов. Денежные средства на обновление автопарка выделяются из краевого бюджета.

София Моисеенко