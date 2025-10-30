Илон Маск мог тайно посетить Россию

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск, возможно, уже бывал в России с неафишируемыми визитами. Об этом в интервью ТАСС заявил его отец, Эррол Маск. По его словам, из-за публичного статуса Илону часто приходится посещать некоторые страны втайне от общественности.

Фото: Tingshu Wang / Reuters Илон Маск

Эррол Маск выразил надежду, что в будущем ситуация изменится. «Нам стоит организовать несколько публичных визитов. Мы с ним это обсудим»,— сказал господин Маск.

Инженер и предприниматель Эррол Маск, карьера которого была связана с южноафриканским бизнесом в сферах недвижимости и горнодобывающей промышленности, впервые посетил Россию в июне 2025 года. Во время поездки он выступил с речью на «Форуме будущего-2050». В сентябре он приехал в Казань, где встретился с представителями IT-индустрии и журналистами. После этих поездок господин Маск заявлял о своем желании получить российское гражданство.