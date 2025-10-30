США готовы поставлять газ и нефть Китаю вместо России

США смогут заменить Россию в поставках газа и нефти Китаю, если КНР решит сократить закупки российских энергоносителей, заявил американский министр энергетики Крис Райт в интервью Bloomberg.

«Можем ли мы уменьшить поставки российской нефти наполовину и все еще иметь относительно сбалансированный рынок нефти? Мы точно можем», — заявил Крис Райт. Он добавил, что сейчас Соединенные Штаты производят на 50% больше нефти, чем РФ или Саудовская Аравия.

Китай — крупнейший в мире импортер газа и нефти, а США — крупнейший экспортер энергоносителей, отметил министр. Он подчеркнул, что между странами есть большое пространство для заключения взаимовыгодных сделок.

Сегодня президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Китай согласился покупать американские энергоносители. По словам господина Трампа, вскоре команды обеих стран встретятся, чтобы обсудить энергетическое соглашение. Кроме того, стороны пришли к соглашению по торговой сделке: Вашингтон снизит пошлины на импорт из Китая на 10%, до 47%, а Пекин снимет ограничения на экспорт редкоземельных металлов.

Подробнее о прошедших переговорах — в материале «Ъ» «США и Китай нашли решения».