Трамп: Китай и США могут заключить масштабную сделку по покупке нефти и газа

Президент США Дональд Трамп заявил, что Пекин готов начать закупки американских энергоносителей. Об этом он сообщил по итогам переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином. Господин Трамп не исключил, что Китай и США заключат сделку по закупкам нефти и газа с Аляски.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«Китай также согласился начать процесс закупок американских энергоносителей,— написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social. — На самом деле, может состояться очень масштабная сделка, связанная с покупкой нефти и газа у великого штата Аляска».

Американский лидер сообщил, что ответственные за энергетику команды США и Китая вскоре проведут встречу, «чтобы выяснить, можно ли заключить такое энергетическое соглашение».

Дональд Трамп назвал встречу с Си Цзиньпином «отличной». Он заявил, что договоренности, к которым стороны пришли во время переговоров, «обеспечат процветание и безопасность миллионам американцев».

По итогам переговоров Дональд Трамп также заявил, что сторонам удалось прийти к соглашению по торговой сделке. Предполагается, что Вашингтон немедленно возобновит поставки сои в КНР, а также снизит пошлины на импорт из Китая с 57% до 47%. В свою очередь, Пекин снимет ограничения на экспорт редкоземельных металлов.

Переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа в южнокорейском Пусане продлились 1 час 40 минут, сообщило Центральное телевидение Китая. В начале переговоров Си Цзиньпин призвал обеспечить поступательное развитие двусторонних отношений США и Китая. Он также отметил, что американские и китайские переговорщики достигли базового консенсуса в решении основных торгово-экономических противоречий.

Анастасия Домбицкая