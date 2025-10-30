В Ростове-на-Дону пресекли захват заложников в учреждении ФСИН

Управление СКР по Ростовской области возбудило дело о подготовке к теракту против сторонника террористической организации. Сообщается, что он хотел захватить заложников в одном из учреждений пенитенциарной системы в регионе. Об этом рассказала пресс-служба СКР.

Преступление пресекли сотрудники регионального управления ФСБ и ФСИН. По информации следствия, фигурант разрабатывал план с апреля по июль 2025 года. При этом он сам находится в одном из таких учреждений за совершение преступлений террористической направленности.

В 2024 году в СИЗО-1 Ростова-на-Дону заключенные взяли в заложники двух сотрудников ФСИН. Тогда пострадали четыре сотрудника изолятора. При спецоперации правоохранители убили пятерых осужденных, еще пятерых задержали. В июле 2025 года их уголовное дело поступило для рассмотрения в суд, обвиняемые признали вину.

Подробнее — в материале «Ъ» «Террористы готовятся к процессу».

Никита Черненко