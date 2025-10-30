Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
По факту вырубки леса в Каменском районе возбудят уголовное дело

По факту незаконной вырубки лесов в Каменском районе возбудят уголовное дело. Об этом «Ъ-Ростов» сообщил источник в правоохранительных органах.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Других подробностей пока нет. Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в Ростовской области ввели усиленный контроль за землями лесного фонда после выявленного факта крупной вырубки деревьев в Каменском районе. Тогда в минприроды сообщили, что ущерб, нанесенный Михайловскому лесничеству, оценили в сотни тысяч рублей.

Константин Соловьев

