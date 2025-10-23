Нарушителям вышло блоком

Роскомнадзор заблокировал в этом году более 1,2 млн сайтов и более 250 VPN-сервисов, увеличилось и количество блокировок фишинговых ресурсов и серверов анонимных почтовых сервисов. Участники рынка уверены, что это связано с ростом числа угроз и растущим уровнем автоматизации процессов выявления запрещенных ресурсов. Однако это требует повышенного внимания к снижению рисков возникновения ложных срабатываний автоматизированных систем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

В этом году число заблокированных Роскомнадзором информационных ресурсов выросло на 50%, до более чем 1,2 млн, а заблокированных VPN-сервисов — на 31%, до 258 штук, следует из презентации руководителя лаборатории по исследованию перспективных технологий и блокированию угроз подведомственного Роскомнадзору Главного радиочастотного центра Владислава Смирнова, представленной на форуме «Спектр-2025» 23 октября.

Из нее также следует, что число заблокированных фишинговых сайтов выросло на 441%, до более чем 119 тыс., количество серверов анонимных почтовых сервисов — на 20%, до 252, приложений — на 28%, до 173, центров управления и распространения вредоносного ПО — на 223%, до 410 штук. «Как правило, под центрами управления понимаются некие центры комплексных атак. Например, центры координации DDoS-атак, мошеннические колл-центры и центры распространения вредоносного ПО в рамках различных мошеннических акций»,— объясняет коммерческий директор «Кода Безопасности» Федор Дбар.

Кроме того, господин Смирнов рассказал, что суммарный трафик, который проходит через технические средства противодействия угрозам (ТСПУ), превысил 132,3 Тбит/с. Также в презентации указано, что в 2025 году количество узлов ТСПУ достигло 1406, тогда как в прошлом году их было 1320.

Закон о наказании за поиск экстремистских материалов и рекламу программ для обхода блокировок вступил в силу с 1 сентября. За умышленный поиск экстремистского контента можно будет получить штраф от 3 тыс. до 5 тыс. руб., за рекламу VPN-сервисов — до 80 тыс. руб. для граждан, до 150 тыс. для должностных и до 500 тыс. руб. для юрлиц.

Рост блокировок в этом году — это реакция на увеличение всех видов угроз и атак, считают в «Информзащите»: «Стало больше мошеннических сайтов, фишинга, анонимных почтовых и VPN-сервисов, и Роскомнадзор активнее их прикрывает, чтобы защитить пользователей». Динамика указывает на постепенное переформатирование российского интернет-пространства в сторону закрытой и управляемой экосистемы, где государство берет на себя роль не только регулятора, но и активного участника процессов обеспечения кибербезопасности, говорит руководитель практики защиты репутации адвокатского бюро «А-ПРО» Анастасия Абысова. «Для IT-бизнеса это четкий сигнал: соответствие законодательству, прозрачность архитектуры и локализация данных становятся не просто рекомендациями, а условием работы на рынке»,— уверена директор по работе с государственным сектором компании Elma Полина Павлова.

Максут Шадаев, глава Минцифры, июль 2025 года: В нашем понимании сейчас очень остро стоит вопрос ограничения доступа российских граждан к экстремистским материалам.

Увеличение темпов блокировки интернет-ресурсов Роскомнадзором, с одной стороны, можно объяснить увеличением государственных инвестиций и уровня автоматизации при надзоре, а с другой — ростом активности злоумышленников из-за рубежа наряду с «деглобализацией и деанонимизацией интернета внутри страны», добавляет старший менеджер практики кибербезопасности «ТеДо» Антон Мерцалов. «Увеличение автоматизации требует повышенного внимания к снижению рисков возникновения ложных срабатываний (false-positive), чтобы минимизировать негативное воздействие на легитимные ресурсы»,— говорит он.

«Оспаривание блокировок со стороны VPN-сервисов — это большая редкость сегодня, потому что их могут блокировать сразу в нескольких процедурах, и через суд, и в закрытом режиме через ТСПУ»,— говорит адвокат Первой цифровой коллегии Москвы Екатерина Абашина. В основном заявителями по данной категории споров выступают иностранные компании, добавляет юрист юридической фирмы Vegas Lex Елизавета Вихлянцева: «Чаще всего при таких обстоятельствах суды занимают позицию в пользу Роскомнадзора».

Алексей Жабин, Филипп Крупанин, Сочи