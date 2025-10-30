Тренер Александра Овечкина провел занятия для победителей акции FONBET

В рамках проекта «Тренируйся как Ови», который проводят букмекерская компания FONBET и форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин, личный тренер хоккеиста по ОФП Павел Бурлаченко провел занятия для победителей.

Ранее на сайте проекта «Великая погоня» было опубликовано три видеоролика из цикла подготовки Овечкина к сезону Национальной хоккейной лиги (НХЛ). «Болельщики внимательно смотрели серии, участвовали в акции и отвечали на вопросы. А затем случайным образом определились три победителя проекта из разных регионов России»,— сообщает пресс-служба букмекера.

FONBET собрал победителей на базе московского спорткомплекса «Лужники». В рамках тренировочного лагеря прошел товарищеский матч с командой блогеров Hockey Brothers. Также для победителей были организованы экскурсии по столице.

«Каждый день мы старались разнообразить упражнения, чтобы было интересно. Надеюсь, что у нас это получилось. Я доволен, ребята — большие молодцы!»,— сказал тренер Овечкина по ОФП Павел Бурлаченко.

«Познакомиться и потренироваться с личным тренером Овечкина — классный опыт»,— приводит пресс-служба FONBET слова одного из победителей акции Алексея Логинова. Виктор Таначев добавил, что Павел Бурлаченко «дал стимул заниматься спортом». Третий победитель Андрей Ляпин сказал, что для него «все было классно и интересно». Благодаря тренировкам он узнал новые упражнения, «которые подходят именно для хоккеистов».

Александр Овечкин проводит свой 21-й сезон в НХЛ. В 2018 году в составе «Вашингтона» нападающий стал обладателем Кубка Стэнли. Овечкину принадлежит рекорд по количеству шайб в регулярных чемпионатах НХЛ — 899. В 2017 году нападающий был включен в список 100 величайших игроков НХЛ. В составе сборной России Овечкин стал трехкратным чемпионом мира (2008, 2009, 2014).

Арнольд Кабанов