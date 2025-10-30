Средства ПВО за четыре часа уничтожили 30 беспилотников над Россией

В период с 11:00 по 15:00 мск средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 30 беспилотников самолетного типа над Россией, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Над Брянской областью сбили 11 БПЛА, над Белгородской — 10 дронов. Еще четыре беспилотника уничтожили над территорией Крыма, три — над Курской областью. По одному дрону средства ПВО уничтожили над Калужской областью и акваторией Черного моря.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил, что при налете никто не пострадал, разрушений нет. Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что при падении обломков БПЛА в одном из населенных пунктов побились стекла в трех жилых домах. Местная жительница получила ранение руки, госпитализация ей не потребовалась.

Сегодня утром в Минобороны сообщили, что за прошедшую ночь силы ПВО уничтожили 170 БПЛА над российскими регионами. В Воронежской области из-за удара беспилотника были повреждены пять частных домов, выбиты стекла в здании сельхозпредприятия и спортзале школы, сообщал губернатор региона Александр Гусев. Из-за падения обломков БПЛА в Волгоградской области повреждена вышка сотовой связи, сообщили в областной администрации.