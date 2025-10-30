Силы ПВО за ночь сбили 170 БПЛА над регионами России

В течение ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 48 беспилотников самолетного типа над Брянской областью, сообщило Минобороны РФ. По его данным, 21 БПЛА сбили над Воронежской областью, 16 — над Нижегородской, 15 — над Калужской, 14 — над Ростовской, 10 — над Курской, по девять — над Московской и Тульской областями. По пять дронов сбили над Рязанской, Волгоградской и Новгородской областями, по четыре — над Крымом, Белгородской и Орловской областями, один — над Липецкой областью.

В Ростовской области уничтожены и перехвачены БПЛА в Верхнедонском, Чертковском и Шолоховском районах. В хуторе Касьяновка выбиты окна в двух частных домах, никто не пострадал. В Воронежской области в одном из муниципалитетов на юге повреждены остекление и кровля пяти частных домов, частично выбиты стекла в здании сельхозпредприятия и спортзале школы. В Волгоградской области в результате падения обломков БПЛА в Руднянском районе повреждена вышка сотовой связи. В Брянской и Тульской областях обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали.