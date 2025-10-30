Прибыль китайской BYD рекордно упала из-за конкуренции и скидок

Чистая прибыль китайского автопроизводителя BYD в третьем квартале составила 7,82 млрд юаней ($1,1 млрд), что на 32,6% хуже прошлогоднего показателя. Это сильнейшее падение прибыли компании более чем за четыре года.

Прибыль BYD снижается уже второй квартал подряд. Выручка компании за период с июля по сентябрь составила 195 млрд юаней ($27,4 млрд), что хуже консенсус-прогноза аналитиков от Bloomberg в 216 млрд юаней. Кроме того, по сравнению с прошлым годом продажи автопроизводителя снизились на 3,1% — это первое падение выручки с 2020 года.

Снижение показателей BYD аналитики связывают, с одной стороны, с серьезной конкуренцией на китайском рынке: в сентябре BYD уступила первую строчку по объему продаж в Китае SAIC, а рыночная доля сократилась с 18% до 14%. С другой стороны — BYD сейчас стремится распродать запасы автомобилей перед масштабным обновлением линейки моделей в 2026 году. И агрессивные скидки ожидаемо сказываются на объеме выручки компании.

Кирилл Сарханянц