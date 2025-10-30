Bloomberg: Россия возобновила полеты на авиабазу Хмеймим в Сирии

Россия возобновила военные полеты на авиабазу Хмеймим в сирийской провинции Латакия после шестимесячного перерыва, который последовал за сменой власти в Сирии. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные сайта отслеживания полетов Flightradar24 и источник, близкий к Кремлю.

«Согласно данным сайта отслеживания полетов Flightradar24, по меньшей мере два российских самолета вылетели в сирийскую Латакию, где расположена база,— говорится в материале Bloomberg. — Транспортный самолет Ил-62М ВВС России вылетел из Ливии в Латакию, а затем в Московскую область 26 октября, в то время как самолет Ан-124-100 "Руслан", который обладает большой грузоподъемностью, с 24 октября трижды прибывал в аэропорт, последний рейс был совершен в среду, согласно полученным данным».

15 октября президенты России и Сирии Владимир Путин и Ахмед аш-Шараа провели переговоры в Кремле. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что они затрагивали вопрос сохранения в республике российских военных баз. Конкретики в Кремле тогда не привели.

После краха 8 декабря 2024 года правительства, которое возглавлял президент Башар Асад, российские военные сохранили под своим контролем авиабазу Хмеймим в провинции Латакия, а также пункт материально-технического обеспечения ВМФ в провинции Тартус. Как отмечало катарское издание «Аль-Араби аль-Джадид», российские ВВС также продолжают эксплуатировать военный аэродром в Эль-Камышлы. Между тем The New York Times сообщала, что российская сторона очень ограничена в своих действиях на этих объектах. Так, военные, работающие в районе Хмеймима, обязаны заранее уведомлять службы внутренней безопасности Сирии о своих перемещениях за пределами военной базы и передвигаться только под конвоем, говорят собеседники NYT. По этим же данным, сейчас в Тартусе Москва может эксплуатировать только один причал.

Российский военный контингент был направлен в Сирию в сентябре 2015 года для нейтрализации анклавов глобальных террористических группировок. В провинции Тартус находится 720-й пункт материально-технического обеспечения ВМФ России, а в провинции Латакия — авиабаза Хмеймим. После смены власти в арабской республике новые власти сообщили о намерении пересмотреть соглашения с Россией.

