Товары для детей и растительное масло продолжили дорожать в Сочи

Значительный рост цен с января по октябрь 2025 года отмечен на отдельные товары для детей и базовые продукты питания в Сочи. Среди непродовольственных товаров максимальное подорожание зафиксировано на пеленки для новорожденных, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Согласно данным мэрии, цена на пеленки выросла на 25,8% — с 34,5 до 43,4 руб. за штуку. Среди продуктов растительное масло подорожало на 9% — со 136 до 148,3 руб. за литр. Сметана подорожала на 9,2% — со 134,7 до 147,1 руб. за пакет.

Менее значительный, но стабильный рост показали детские товары: сухие молочные смеси — +4,7% (с 965,0 до 1 тыс. руб.), мясные консервы для детей — +3,4% (с 91,2 до 94,3 руб.), овощные консервы — +4,1% (с 61,1 до 63,6 руб.), средство для стирки — +3,8% (со 199,8 до 207,3 руб. за кг), детское мыло — +4,9% (с 44,7 до 46,9 руб.) и подгузники — +2,6% (с 27,3 до 28,0 руб.).

В Сочи, несмотря на общий рост цен, заметно опустились ценники на яйца, сахар и крупу. Особенно подешевели куриные яйца: яйца первой категории упали в цене на 39,2% (с 113,3 до 68,9 руб. за десяток), а второй категории — на 33,2% (с 93,7 до 62,6 руб. за десяток). Сахар стал дешевле на 10,2% (с 72,7 до 65,3 руб. за килограмм).

Цены также снизились на пшеничную муку (на 6,3%), рис (на 5,6%) и гречку (на 1,8%). Творог подорожал немного — на 5,4%.

В администрации города объяснили рост цен сезонными факторами и увеличением затрат на производство и транспортировку.

В Краснодарском крае с января по август 2025 года объем розничной торговли составил 2,1 трлн руб., что на 8,7% больше, чем за тот же период в прошлом году. В реальных ценах рост составил 0,5%. В этом году продовольственные товары составляют 47,6% от общего объема торговли, а непродовольственные — 52,4%. Год назад эти цифры были почти равны.

Среди районов края наибольший рост торговли показал Отрадненский район (14,7%), затем идут Успенский (10,5%) и Каневской (10,3%).

На покупательскую активность влияют доступность товаров, праздники и уровень доходов населения. Прогнозируется, что к концу 2025 года объем торговли в крае достигнет 3,1 трлн руб., с ростом на 2,5% в реальных ценах по сравнению с прошлым годом.

Мария Удовик