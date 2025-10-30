Песков объяснил, почему Путин рассказал о «Посейдоне» именно в военном госпитале

Владимир Путин рассказал об испытаниях «Посейдона» на встрече с ранеными бойцами СВО, потому что военнослужащие интересуются темой обеспечения безопасности страны. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, почему об испытаниях было объявлено во время посещения военного госпиталя в Москве.

«Нашим бойцам ... интересно знать в целом, что происходит в более широком контексте для обеспечения безопасности нашей страны», — сказал Дмитрий Песков.

Он также уточнил, что испытания «Посейдона» прошли как раз накануне визита Владимира Путина в госпиталь.

Подробнее о встрече президента с бойцами — в репортаже Андрея Колесникова.