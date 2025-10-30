Набиуллина: ЦБ пытается не допустить возвращения экономики в 90-е

Банк России проводит денежно-кредитную политику с целью, в том числе, не допустить возвращения ситуации 90-х годов. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. На пленарном заседании Госдумы она напомнила, что в те годы «мы хлебнули ее (ситуацию с гиперинфляцией. — "Ъ") по полной программе».

«Вы прекрасно помните, что было с экономическим ростом, с инвестициями ... тотальная колонизация экономики, финансовой системы, вы помните условные единицы в магазинах», — сказала госпожа Набиуллина (цитата по ТАСС).

Она подчеркнула, что проводимая Центробанком «в период перегрева спроса» политика «как раз направлена на то, чтобы снова там не оказаться».

Также Эльвира Набиуллина сообщила, что отечественная экономика далека от признаков рецессии, а на рынке труда заметны признаки смягчения напряженности. Она также выразила уверенность в том, что правительство сможет удержать рост цен на бензин и что он не приведет к ускорению инфляции.