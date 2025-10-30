Завершено следствие по делу начальника управления Госстройнадзора при Минобороны

Военные органы СКР завершили расследование уголовного дела против бывшего начальника отдела государственного архитектурно-строительного надзора (Госстройнадзора) Юрия Кожевникова. Его обвиняют в получении взяток при выполнении государственных контрактов. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Следствие установило, что госзаказчик в 2018 году заключил строительные контракты в Калининграде и Калининградской области. В ходе их исполнения господин Кожевников получил взятки от подрядчиков. За это начальник управления Госстройнадзора выдал заключения о соответствии объектов строительным нормам.

Для обеспечения гражданского иска и штрафа суд наложил арест на деньги и земельные участки фигуранта. Он находится в СИЗО с апреля этого года. По вменяемой статье (п. «в», ч. 6 ст. 290 УК) Юрию Кожевникову грозит до 15 лет колонии.

Никита Черненко