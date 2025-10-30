За путевками — на курорт

Открывающийся 31 октября в Гоа Кубок мира выглядит чуть ли не главным турниром года для отечественных шахмат. Именно он является последним шансом для российских игроков все-таки отобраться в число участников кандидатского турнира, где определится претендент на звание чемпиона мира, принадлежащее индийцу Гукешу Доммараджу. Шансы россиян — например, посеянного, как обычно, выше всех среди них Яна Непомнящего — чуть-чуть увеличивает тот факт, что несколько очень сильных гроссмейстеров индийский Кубок мира решили пропустить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Для лидера российских шахмат Яна Непомнящего Кубок мира — последний шанс попасть в восьмерку охотников за статусом претендента на чемпионский титул

Фото: Turar Kazangapov / Reuters Для лидера российских шахмат Яна Непомнящего Кубок мира — последний шанс попасть в восьмерку охотников за статусом претендента на чемпионский титул

Соревнование на индийском курорте, которое завершится 27 ноября,— это очень специфическая часть чемпионского цикла. Нокаут-систему — из коротких, с двумя классическим партиями и тай-брейком с более жестким контролем времени в случае равенства по их итогам матчей в каждом раунде play-off — еще в 1990-е годы изобрел прежний президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов. В турнирах, в которых она применялась, FIDE некоторое даже разыгрывала свое официальное чемпионское звание.

Как способ выявления именно короля шахмат они все же не прижились из-за заложенной в «нокауте» «лотерейности»: единственная ошибка, единственный маленький срыв могут иметь катастрофические последствия.

Но динамичность и зрелищность формата сохранила мировому первенству, превратившемуся в Кубок мира, достойное место в календаре и достойный статус. Теперь в нем разыгрываются путевки в кандидатские турниры, те, в которых определяется претендент на чемпионское звание.

В индийском на кону их сразу три. И это чрезвычайно актуальная информация для всех, кто неравнодушен к мужским российским шахматам. Титулом чемпиона мира представители России, для которой он десятилетиями, с советских времен, был чем-то привычным, можно сказать, родным, не владели с 2007 года — с того момента как с ним расстался Владимир Крамник. Но по крайней мере до сих пор не было такого чемпионского цикла, чтобы они не охотились за ним. И вот впервые возникла огромная вероятность, что отечественных игроков вообще не окажется в списке прорвавшихся в кандидатский турнир.

Формально вроде бы в этом соревновании, которое состоится в будущем году, еще не так мало вакансий. Из восьми слотов заполнены три. Американец Фабиано Каруана свою путевку заработал как первый в классификации FIDE Circuit, учитывающей результаты в различных турнирах, за 2024 год, голландец Аниш Гири и немец Маттиас Блюбаум — как обладатели золота и серебра Grand Swiss, прошедшего в сентябре в Самарканде. Проблема в том, что еще в две предусмотренные регламентом цикла двери россиянам уже никак не войти. Та путевка, которая предназначена для шахматиста с лучшим средним рейтингом в период с августа 2024 года по январь 2025-го, точно достанется американцу Хикару Накамуре, а в зачете FIDE Circuit текущего сезона уверенно лидирует индиец Рамешбабу Прагнанандха, и российских игроков среди его преследователей нет. Получается, что Кубок мира — последний для них шанс.

В Гоа отправился отряд из десятка российских гроссмейстеров разных поколений. Но выделяется в нем, конечно, Ян Непомнящий.

Он уже несколько лет — безусловный фронтмен российской шахматной школы, а профильные издания, представляя его, никогда, разумеется, не забывают указать на то, что в кандидатских турнирах Непомнящий дважды подряд добывал претендентский ранг. Правда, оба матча за титул он после них проиграл: в 2021 году уступил норвежцу Магнусу Карлсену, в 2023-м, после того как Карлсен добровольно расстался со званием,— китайцу Дин Лижэню, у которого в конце года прошлого его отнял юный индиец Гукеш Доммараджу.

К очередному своему кандидатскому турниру Ян Непомнящий подошел, пережив после того, как перед Новым годом поделил с Карлсеном золото чемпионата мира по блицу в Нью-Йорке, далеко не самые удачные месяцы в карьере. Мало успехов, в принципе мало, как и у большинства российских шахматистов, вынужденных получать нейтральный статус, просто выступлений на топовом или хотя бы почти топовом уровне, падение в рейтинге за пределы первой десятки. Но при этом вряд ли кому-то из хорошо разбирающихся в шахматах людей придет в голову считать его шансы пройти в Кубке мира эфемерными.

Состав Кубка мира на сей раз все же далек от такого, чтобы соответствовать тезису из его презентации на сайте FIDE об «абсолютной шахматной элите». Нет ни потерявшего интерес к чемпионскому циклу Магнуса Карлсена, ни Хикару Накамуры с Фабиано Каруаной, которым не нужно биться за путевки в кандидатский турнир, ни опасного француза Алирезы Фирузджи, ни поляка Яна-Кшиштофа Дуды. А посеянный первым Гукеш Доммараджу в этом году скис, и на чемпионскую форму его игра намекает лишь изредка.

Сильных без оговорок конкурентов у Яна Непомнящего все равно немало — индийцы Арджун Эригайси с Рамешбабу Прагнанандхой, голландец Аниш Гири, американцы Уэсли Со с Левоном Ароняном и Хансом Ниманном, узбек Нодирбек Абдусатторов, немец Винсент Каймер.

Но львиную долю из них Непомнящий превосходит в опыте, сетка у него довольно удобная, а на хороший тонус намекнул только что закончившийся матч в рамках 1/8 финала Speed Chess Championship, в котором россиянин справился с Гири. Да, в этом турнире играют в блиц, но счет уж чересчур впечатляющий — 17,5:10,5 в пользу россиянина. Аниш Гири нечасто смотрится настолько плохо на фоне соперника.

Алексей Доспехов