Airbus нарастила прибыль благодаря спросу на оборонную продукцию

Европейская аэрокосмическая корпорация Airbus закончила третий квартал с выручкой €17,8 млрд — тем самым она увеличилась на 14%. Чистая прибыль также выросла на 14%, составив €1,1 млрд. Сильнее прочих в третьем квартале увеличилась выручка оборонного подразделения Airbus — на 17%. Ранее в октябре Airbus обещала удвоить производство истребителей Eurofighter в связи с растущим спросом на них. Основное подразделение по производству гражданских самолетов показало рост выручки на 12%.

Компания также подтвердила планы по поставкам самолетов на 2025 год в целом — она планирует поставить клиентам 820 самолетов. За первые три квартала клиенты получили 507 самолетов Airbus — в какой-то момент поставки самолетов клиентам замедлились из-за задержек с закупкой двигателей и других комплектующих.

Акции Airbus после публикации отчетности выросли почти на 2%.

