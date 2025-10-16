Airbus удвоит производство истребителей Eurofighter

Airbus собирается в ближайшие годы удвоить производство истребителей Eurofighter с 10 до 20 в год. Об этом заявил в интервью немецкой газете Handelsblatt глава оборонного подразделения компании Михаэль Шельхорн.

Планы компании связаны с растущим спросом на Eurofighter. 15 октября Airbus сообщила, что военно-воздушные силы Германии заказали у нее 20 таких истребителей, сумма сделки составляет €3,75 млрд. Они будут поставлены в период с 2031 по 2034 год. Как сообщалось ранее, Airbus также выполняет заказы на Eurofighter из Италии, Испании, Австрии, Великобритании, Саудовской Аравии, Катара и других стран.

Яна Рождественская