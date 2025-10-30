«Москвич» представил новую модель на форуме «Российский промышленник 2025»

На форуме «Российский промышленник 2025» в Санкт-Петербурге автомобильный завод «Москвич» представил новую модель «Москвич-8», передает ТАСС. Цена на машину начинается от 2,98 млн руб.

Фото: Диана Загртдинова / ТАСС

Модель представляет собой семейный семиместный кроссовер с багажным отделением объемом 2153 л и панорамной крышей. Оптимальная мощность двигателя автомобиля составляет 174 лошадиные силы, также модель комплектуется роботизированной семиступенчатой коробкой передач.

В линейке «Москвича» в продаже и производстве находятся пять моделей: «Москвич-3» и его электрическая версия «Москвич-3е», «Москвич-3 РУ» с механической коробкой передач, «Москвич-6» и представленный на форуме «Москвич-8». Также в апреле производитель сообщал о выпуске нескольких сотен кроссоверов «Москвич-5».

Старт продаж автомобиля «Москвич-8» состоялся в июле. По данным «Автостата», за первые полгода 2025-го производитель продал 7,4 тыс. автомобилей «Москвич». Это на 24% ниже, чем за аналогичный период 2024 года.